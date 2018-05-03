Вредные привычки, которые съедают нашу энергию

Каждому знакома ситуация, когда день прошел впустую, мы ничего не сделали, зато чертовски устали. И как это понимать? Так много планов было на выходные - пойти в поход, отвезти детей в театр, приготовить лазанью... Но наступила пятница, мы упали мертвым грузом на диван и проспали все выходные в позе маринованной колбаски.

Чаще всего такая тотальная нехватка сил связана с неправильным образом жизни, а точнее - с привычками, которые отнимают у нас колоссальные запасы энергии. Не всегда это сбитый режим дня, иногда в этом замешаны внутренние страхи и нерешенные проблемы. Но мы вернем вас к жизни! Узнайте 9 вредных привычек, которые лишают человека сил и провоцируют возникновение болезней.

1. Излишняя суетливость

Привычка хвататься за все и сразу, совать свой нос, куда не следует, бросать цели на полпути и беспорядочно строить новые планы - все это высасывает из нас энергию. Человек попусту растрачивает себя, теряет над телом контроль, без конца болтает, машет руками, нервничает, торопится. Остановитесь! В таком темпе далеко не убежать, вспомните о практике медитации, которая позволяет отбросить ненужное и сконцентрироваться на главном.

2. Создание ложного образа "я"

Кто вы сейчас? И не устали ли вы сыпать пыль в глаза окружающим, пытаясь показаться тем, кем не являетесь? Очень много энергии тратит организм на поддержание роли, которая нам не свойственна. Такой человек живет в постоянном вранье, он вынужден лгать даже себе, только бы не упасть в грязь лицом. Но может, пришло время сбросить маски и направить энергию на создание новой реальности?

3. Недоверие к миру

Какая польза от постоянного ношения бронежилета из негативных мыслей и ожиданий? Почему вы решили, что готовность во всем видеть плохое защитит вас от излишних разочарований? Увы, страхи провоцируют еще больше страхов, а постоянная враждебность истончает внутренний ресурс, держит тело в напряжении, выматывая психологически. Учитесь расслабляться и доверять миру, он на вашей стороне.

4. Жизнь в изоляции

Мы связаны с окружающим миром, черпая энергию из общения, созерцания природы и процесса взаимодействия. Чем больше сил мы вкладываем, тем больше энергии к нам возвращается, таков закон. Когда же человек консервирует себя в переживаниях и обидах, он отделяется от друзей, любимого дела и теряет энергию. А затем его тело начинает слабеть, чахнуть, он превращается в раковую клетку, которая действует против всех, тогда как надо быть частью команды!

5. Незаконченные дела

В психологии есть понятие "незавершенного гештальта", когда какое-то действие было не до конца пережито, потому осталось выкачивать из нас энергию. Например, незаконченная ссора, непрочитанная книга, несдержанное слово или не отданный долг. Время в этом случае не лечит, но усугубляет проблему, вытягивая еще больше ресурсов. Вот почему важно доводить все до логического конца, переживать эмоции, какими бы плохими они ни были, выполнять обещания, возвращать долги.

6. Привычка выжимать себя по максимуму

Стремление к большим мечтам, нацеленность на постоянное развитие помогают быть лучшей версией себя. Но в какой-то момент человек привыкает жить в постоянном стрессе, выжимать из себя все соки, тем самым изрядно калеча здоровье. Простые удовольствия теряют былую остроту, тишина уже не кажется привлекательной. Организм изнашивается, тело требует больше впечатлений, ярче ощущений, в какой-то момент связь с реальностью полностью теряется.

7. Переедание

Чем больше и жирнее пища, которую мы потребляем, тем тяжелее ее переварить, с каждым разом требуется все больше сил и ферментов. Кроме этого, на нас влияет качество продуктов, количество химии, гормонов и токсинов, которые попадают в кровь, отравляя нас изнутри. Любите свое тело, не засоряйте кишечник, не перегружайте печень и почки, вам потом с этим жить.

8. Общение с токсичными людьми

Они все время пользуются нашим радушием, портят нервы, манипулируют эмоциями, давят на чувство жалости, требуют повышенного внимания, но ничего не дают взамен. Мир должен крутиться вокруг них, ублажать их прихоти, соответствовать представлениям. Ну а как же вы? Перестаньте потакать лентяям, истеричкам и энергетическим вампирам. Учитесь говорить "нет" и смело показывать средний палец. Иначе на себя никогда не останется времени.

9. Недостаток сна

Глупо тратить ночь на просмотр картинок в соцсетях, как это изменит вашу жизнь? Заботьтесь о своем организме, выделяйте время на полноценный отдых, чтобы он смог восстановить ресурсы, наладить сбитые биоритмы, укрепить иммунитет. От качества сна зависит здоровье, красота, уровень энергии и настроение. Давно доказано, что недосып вводит человека в депрессию, сбивает метаболизм, ухудшает работу мозга, делает нас непродуктивными.

Не растрачивайте себя по пустякам, берегите силы для действительно важных моментов.

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