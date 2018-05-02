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Гороскоп на май - Краткое руководство к действию - ФОТО

2 мая 2018 11:05

Гороскоп на май - Краткое руководство к действию - ФОТО

Телец 

В этом месяце: прислушайтесь к себе

Иногда вы говорите себе: это последняя возможность. А спустя какое-то время: а нет, не последняя. И так продолжается довольно долго. Пора отнестись к своим словам серьезно. Не важно, насколько они соответствуют реальности. 

Близнецы 

В этом месяце: не откладывайте на завтра

Представьте, что вы можете совершить только один поступок. Но зато - какой захочется. Представили? Совершите его сегодня! Когда утихнут первые эмоции, вы поймете, как действовать дальше. Предупреждаем: ваша жизнь изменится.  

Рак

В этом месяце: выбирайте не разум, а чувства

Вы перестали понимать смысл происходящего. Но это лишь потому, что вы уверены: в происходящем должен быть какой-то смысл. На самом деле - совсем не обязательно. Гораздо важнее, что вы чувствуете прямо сейчас. Перед вами период новых возможностей. 

Лев

В этом месяце: начинайте с чистого листа 

Однажды вы уже пробовали все изменить. И чем закончилось? Именно предыдущий опыт будет влиять, а иногда и мешать вашим планам. Перестаньте думать о прошлом в то время, как нацелены на будущее. 

Дева

В этом месяце: не зацикливайтесь на мелочах

Вы готовы к новому этапу, но придется закончить предыдущий. Честно задавайте себе сложные вопросы и честно на них отвечайте. В результате этого диалога выйдете на правильный результат.  

Весы

В этом месяце: голосуйте за здравый смысл

Все идет по плану, и это расстраивает. Дело даже не в ожидании неприятностей, а в догадке: может, вы напланировали что-то не то? Не идите на поводу у темных сторон психики. Им только того и надо.

Скорпион

В этом месяце: не переключайтесь, и действительность переключится сама

Вы не можете долго находиться в одном состоянии. И всегда это шло на пользу. Сегодня же сохраняйте равновесие. Скоро станет комфортно. Главное - никаких потерь за отчетный период.  

Стрелец 

В этом месяце: знакомьтесь с собой заново

Когда-то вы думали: главное  не победа, а участие. Теперь нет. Вы изменились за последнее время. Но эти перемены к лучшему. Не стоит дразнить судьбу, пока она к вам так расположена. 

Козерог

В этом месяце: хватит стоять в углу

Вы так долго разделяли события на главные и второстепенные, что запутались.  Прямо сейчас что происходит? Если ничего важного - значит, нужно что-то менять? Строгость по отношению к себе - недостаток, от которого пора избавиться.   

Водолей 

В этом месяце: гоните скуку

Не нужно резко все бросать или совершать необдуманные поступки. Просто впустите в жизнь что-то новое. Оно давно стучится в дверь и почти не надеется, что откроют. Удивите его. 

Рыбы

В этом месяце: хватит притворяться кактусом  

Легко сказать: не задумываться над последствиями. Вы только о них и думаете. И всегда в конце поджидает какая-нибудь катастрофа. Поэтому вы стараетесь поменьше двигаться. Рады вы этому или нет, в ближайшие дни все изменится.

Овен 

В этом месяце: придется сделать выбор 

Отказаться от запасных вариантов - казалось бы, безрассудство. Но как бы вы ни сопротивлялись, настало время выбирать. И постарайтесь не тянуть с выбором. Время пока на вашей стороне. Цените это. Хотя, судя по всему, решение будет несложным. 

elle.ua


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