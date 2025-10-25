Назван простой способ улучшить самочувствие

Ученые из Техасского университета в Арлингтоне выяснили, что улучшить для улучшения самочувствия достаточно просто меньше сидеть. Работа опубликована в журнале Psychology of Sport and Exercise (PSE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда под руководством профессора кафедры кинезиологии Юэ Ляо наблюдала за более чем 350 молодыми людьми, которые носили трекеры активности. Оказалось, что в те дни, когда участники заменяли хотя бы 30 минут сидячего времени на легкие движения - прогулку, уборку или поход в магазин - на следующий день они чувствовали себя бодрее и энергичнее.

"Не нужно думать, что для пользы здоровью обязательно бежать марафон или заниматься до изнеможения, - объяснила профессор Ляо. - Просто сидеть меньше и двигаться больше уже помогает чувствовать себя лучше на следующий день".

Учёные отметили, что именно легкие движения - а не интенсивные тренировки - оказались сильнее всего связаны с улучшением настроения. Умеренные или тяжелые физнагрузки, вроде бега или занятий в спортзале, также помогали, но в меньшей степени. А вот продолжительное сидение или лежание бодрость снижали. Продолжительность сна при этом не оказала заметного влияния на настроение.

"Мы оценивали все поведение за сутки - сон, активность, время сидения и легкие движения. Сутки состоят из 24 часов, и если человек добавляет движения за счет сидячего времени, это уже отражается на его самочувствии", - отметила Ляо.

Ученые также подчеркнули, что эффект не зависел от того, насколько человек был активнее других - важнее были изменения относительно его собственной нормы.

"Мы ожидали, что главным фактором окажется спорт, - призналась профессор Ляо. - Но оказалось, что ключевую роль играют именно легкие, доступные движения. Не нужно потеть - достаточно просто двигаться чуть больше, чем обычно".