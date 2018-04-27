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Как подготовиться к марафону

Как новичку правильно подготовиться к первому в жизни марафону -скажем, 3 километра?

Сначала необходимо определить свой уровень физической подготовки, это можно сделать с помощью теста Купера - вы бежите в течение 12 минут и просто замеряете расстояние. По специальной таблице (ее легко найти в интернете) вы поймете, какие у вас в принципе исходные данные. Ну и задача номер два - определиться с целью. Просто финишировать комфортно? Пробежать максимально быстро? Или же пробежать, не переходя на шаг? От вашей главной мотивации и будет зависеть тренировочный процесс.

Сколько на это потребуется времени?

Новичку не в ущерб здоровью потребуется 1−2 месяца при 3−5 разовых тренировках в неделю. Время, затраченное на тренировку, должно составлять 30−60 минут.

Можно ли заниматься подготовкой самостоятельно?

Можно заниматься и самостоятельно, основная масса бегунов так и делает. Только вот стоит ли это здоровья и времени? Скупой платит дважды, доказано на личном опыте.

Какие основные ошибки совершают новички в процессе тренировок?

  • люди начинают слишком быстро бегать, что приводит к перетренированности;
  • ошибки с выбором экипировки;
  • переоценка своих возможностей;
  • редкие тренировки (раз в неделю - это мало);
  • полное игнорирование средств восстановления: сна, полноценного питания, питьевого режима.

bazaar.ru


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