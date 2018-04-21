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Как справиться с зависимостью от кофе - 5 советов

Замените его чаем

Да, в черном чае тоже есть кофеин - и тем не менее, в нем его в два раза меньше. Но это уже хоть что-то!

Устраивайте тихий час

Хотите кофе? Лучше прилягте на 10-20 минут. Понимаем, что для большинства такой сценарий просто-напросто неприемлем, и тем не менее: если есть хоть малейшая возможность передохнуть или просто полежать - воспользуйтесь ею.

Съешьте дольку шоколада

Ничего с вашей фигурой не будет! Никто не заставляет вас съедать целую плитку - небольшого кусочка вполне достаточно, чтобы подзарядиться энергией. Альтернативный вариант - чашечка какао: сработает не хуже.

Попробуйте кофе без кофеина

Исследования показывают, что для многих людей кофе - не более чем психологический ритуал. Устранить зависимость очень просто: постарайтесь обмануть собственное сознание - вполне возможно, это решит проблему раз и навсегда.

Ешьте больше белков и меньше углеводов

Резкие скачки уровня сахара в крови могут привести к повышенной утомляемости. А вот белок, напротив, зарядит вас энергией: попробуйте, например, заменить кофе миндалем. Звучит дико, понимаем, но ведь действительно работает.

bazaar.ru


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