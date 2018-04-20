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4 cимптома того, что вам пора передохнуть

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20 апреля 2018 09:27

4 cимптома того, что вам пора передохнуть

1) Вам тяжело засыпать по ночам - и это несмотря на то, что вы жутко устали! Все дело в том, что повышенный уровень гормона стресса кортизола просто не дает вам расслабиться и наконец отдохнуть. Получается дурацкий замкнутый круг, разорвать который поможет только качественный отдых.

2) Ваша кожа резко из нормальной превратилась в сухую и проблемную. Ничего удивительного: все внутренние проблемы в первую очередь отражаются на нашей внешности. Кроме того, недостаток сна (смотри пункт первый) провоцирует повышение уровня эстрогена в крови - а это, в свою очередь, может замедлить синтез коллагена.

3) Вам постоянно хочется сладкого/жирного. Шоколадка, например, повышает уровень серотонина - гормона счастья. Только вот счастья (равно как и стройной фигуры) от такого допинга точно не будет.

4) Вроде бы смешной, но при этом невероятно опасный симптом: вы то и дело во что-нибудь врезаетесь. Мало того что иногда это бывает больно (конечно же), так еще и говорит о том, что ваш организм полностью истощен - и просто не может контролировать все, что с ним происходит. Срочно в отпуск!

bazaar.ru


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