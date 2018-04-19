19 апреля 2018

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Как понять, что ваш метаболизм дал сбой

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19 апреля 2018 11:10

Как понять, что ваш метаболизм дал сбой

Вы чувствуете себя уставшим

Да, согласны, на то может быть множество причин. И тем не менее, если вы постоянно хотите спать, не можете нормально работать и, в общем-то, даже из дома выйти ленитесь, это может быть сигналом того, что ваша пищеварительная система не справляется с тем, чтобы быстро конвертировать калории в энергию.

Вам хочется чего-то сладкого или жирного

При этом вы нормально спите и в целом ведете здоровый образ жизни. Причина та же, что в первом пункте: у организма по какой-то причине не получается давать вам энергию.

Вам постоянно холодно

Метаболизм также отвечает за терморегуляцию. Верный знак того, что он дал сбой, - постоянное чувство холода. Таких людей называют "мерзляками", но на деле причина может крыться не в индивидуальных особенностях, а в нарушении пищеварения.

У вас проблемы с кожей и волосами

Опять-таки причин здесь наберется несколько десятков, но нарушение метаболизма - далеко не последняя из них. Ваш организм просто не работает достаточно быстро, чтобы поддерживать красоту ваших волос и ногтей.

bazaar.ru


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