Как добиться идеальной кожи - Cоветы по уходу за лицом этой весной

Внешнее состояние кожи напрямую зависит от образа жизни, правильного ухода, питания, вредных привычек и так далее. Но ведь каждой из нас так хочется иметь здоровое сияющее лицо! Сегодня мы поделимся действенными способами, которые помогут добиться идеальной кожи этой весной.
Почему лицо плохо выглядит:
- изменение режима питания, недостаток полезных веществ;
- нерациональный режим дня, недостаток сна;
- усталость;
- недостаток поступления кислорода в организм;
- курение, употребление алкоголя;
- недостаток жидкости, нарушение водно-солевого баланса;
- обострение хронических заболеваний;
- стрессы;
- нарушения обменных процессов;
- негативное влияние внешних факторов: избыток ультрафиолета, ветреная погода, холод и жара;
- малоактивный образ жизни.
Как добиться идеальной и здоровой кожи
Помимо здорового питания, правильного очищения, достаточного количества сна и морального спокойствия, в уходе за кожей вам помогут методы, перечисленные ниже.
Зеленый чай
Зеленый чай защищает организм от свободных радикалов, вымывает токсины и соли из организма. При выборе косметических средств, обращайте внимание на средства, в составе которых есть экстракт зеленого чая.
Массаж лица
Процедуру можно выполнять как пальцами, так и с помощью мягких спонжей/скрабов. Достаточно ежедневно массировать кожу лица в течение 10-ти минут и результат не заставит себя ждать.
Очищение
Полностью очищать кожу от накопившихся за день омертвевших клеток крайне важно. В противном случае, увлажняющий или питательный крем останется "лежать" на поверхности эпидермиса и ничем не поможет.
Две подушки
Если ваше лицо страдает от отечности, приучите себя спать на спине на двух подушках. Это не позволит жидкости скапливаться ночью в зоне глаз и утром вы будете выглядеть свежее.
Скрабы
Возвращаясь к пункту очищения, напомним, что скрабы лучше использовать не больше 2-3 раз в неделю. А вот отказываться от этого средства не стоит: мягкое отшелушивающее средство не только удалит мертвые клетки, но и вернет коже здоровое сияние.
Защитный крем
Воздействие ультрафиолета на кожу - это не только появление преждевременных признаков старения, но еще и возможная пигментация. Ежедневное использование крема с SPF станет отличной защитой кожи лица. Если вы часто бываете на улице, наносите средство еще и на руки.
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