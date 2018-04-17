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Как добиться идеальной кожи - Cоветы по уходу за лицом этой весной

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17 апреля 2018 09:57

Как добиться идеальной кожи - Cоветы по уходу за лицом этой весной

Внешнее состояние кожи напрямую зависит от образа жизни, правильного ухода, питания, вредных привычек и так далее. Но ведь каждой из нас так хочется иметь здоровое сияющее лицо! Сегодня мы поделимся действенными способами, которые помогут добиться идеальной кожи этой весной. 

Почему лицо плохо выглядит: 

  • изменение режима питания, недостаток полезных веществ;  
  • нерациональный режим дня, недостаток сна;  
  • усталость;  
  • недостаток поступления кислорода в организм; 
  • курение, употребление алкоголя; 
  •  недостаток жидкости, нарушение водно-солевого баланса; 
  • обострение хронических заболеваний; 
  • стрессы;  
  • нарушения обменных процессов; 
  • негативное влияние внешних факторов: избыток ультрафиолета, ветреная погода, холод и жара; 
  • малоактивный образ жизни.  

Как добиться идеальной и здоровой кожи 

Помимо здорового питания, правильного очищения, достаточного количества сна и морального спокойствия, в уходе за кожей вам помогут методы, перечисленные ниже. 

Зеленый чай 

Зеленый чай защищает организм от свободных радикалов, вымывает токсины и соли из организма. При выборе косметических средств, обращайте внимание на средства, в составе которых есть экстракт зеленого чая. 

Массаж лица 

Процедуру можно выполнять как пальцами, так и с помощью мягких спонжей/скрабов. Достаточно ежедневно массировать кожу лица в течение 10-ти минут и результат не заставит себя ждать. 

Очищение 

Полностью очищать кожу от накопившихся за день омертвевших клеток крайне важно. В противном случае, увлажняющий или питательный крем останется "лежать" на поверхности эпидермиса и ничем не поможет.  

Две подушки 

Если ваше лицо страдает от отечности, приучите себя спать на спине на двух подушках. Это не позволит жидкости скапливаться ночью в зоне глаз и утром вы будете выглядеть свежее. 

Скрабы 

Возвращаясь к пункту очищения, напомним, что скрабы лучше использовать не больше 2-3 раз в неделю. А вот отказываться от этого средства не стоит: мягкое отшелушивающее средство не только удалит мертвые клетки, но и вернет коже здоровое сияние.  

Защитный крем 

Воздействие ультрафиолета на кожу - это не только появление преждевременных признаков старения, но еще и возможная пигментация. Ежедневное использование крема с SPF станет отличной защитой кожи лица. Если вы часто бываете на улице, наносите средство еще и на руки.  

Ivona.bigmir.net


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