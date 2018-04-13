10 способов легко накачать пресс за 10 минут в день - ФОТО

Стремление женщин иметь идеальную талию не ново: в викторианскую эпоху, дабы пользоваться успехом в обществе, ее утягивали в корсет до 33 сантиметров (чем тоньше талия - тем выше статус). В наши дни стандарты менее беспощадны - достаточно иметь плоский и упругий пресс, который можно накачать, тратя всего 10 минут ежедневно.

СКРУЧИВАНИЯ И НАКЛОНЫ

Эти упражнения лучше выполнять в начале в качестве разминки.

1) Стоя на месте, поворачивайтесь всем корпусом влево и вправо - в каждую сторону по 4 раза.

2) Далее поднимите правую руку, наклоните корпус влево и потянитесь. То же проделайте в другую сторону.

Эти упражнения помогут разогреть и растянуть прямые и косые мышцы живота.

ВЫНОСЫ КОЛЕНА В ПЛАНКЕ

Как известно, планка задействует нужные нам мышцы кора. Выполните два упражнения.

1) Сначала встаньте в обычную планку с упором на прямые руки и поднимайте поочередно колени, удерживая прямой поясницу.

2) Затем встаньте в боковую планку и на выдохе сгибайте верхнюю руку и ногу, соединяя локоть и колено.

"ПЕРОЧИННЫЙ НОЖИК"

Лягте на спину и прямые руки вытяните над головой. На выдохе одновременно поднимайте прямые ноги и корпус с руками, складываясь как бы пополам и дотрагиваясь пальцами до носков.

"НОЖНИЦЫ"

Лягте на спину и, не отрывая поясницу и плечи от пола, поднимайте поочередно вверх (до угла 45 градусов) ноги, вытянув носки. Проделайте несколько подходов по 30 секунд.

V-ОБРАЗНЫЕ ПОДЪЕМЫ ТУЛОВИЩА

Лягте на пол и вытяните вдоль туловища руки. Исходным положением упражнения будут чуть приподнятые от пола ноги и плечи. Далее сгибайте ноги в коленях и поднимайте корпус с прямой спиной так, чтобы только таз остался на полу точкой опоры. Упражнение повторить 20 раз.

"ЛОДОЧКА"

Лягте на живот и вытяните руки впереди себя. Поднимайте одновременно вытянутые руки и прямые ноги, прогибаясь как можно больше в пояснице. Можно выполнять упражнение подъемами или статической нагрузкой с замиранием в позиции "лодочки".

"КОШКА ПОД ЗАБОРОМ"

Поза частично из йоги. Встаньте на четвереньки и начните "нырять головой" так, словно пытаетесь подлезть под забор, сильно прогибаясь в пояснице. Данное упражнение растягивает мышцы живота и идет на пользу всему позвоночнику.

НАКЛОНЫ ВБОК СИДЯ

Сядьте на пол, скрестив ноги по-турецки. Опираясь согнутым предплечьем одной руки о пол, другой рукой потянитесь в ту же сторону, совершая наклон корпусом и сокращая косые мышцы пресса.

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