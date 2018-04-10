Oriflame представляет новую рекламную кампанию «У красоты нет возраста» - ФОТО - ВИДЕО

Компания Oriflame заявляет: у подлинной красоты нет возраста. Это главное сообщение рекламной кампании и четырех видеороликов, два из которых с участием Ирины Горбачевой и Татьяны Неклюдовой.

В рекламной кампании приняли участие три женщины. 19-летняя модель Дарья Милка, 30-летняя актриса Ирина Горбачева и 61-летняя модель Татьяна Неклюдова. Каждая из этих женщин сталкивается в повседневной жизни со стереотипами: "В двадцать лет тебя интересуют только вечеринки", "В тридцать пора строить карьеру", "В шестьдесят уже не начать ничего нового"... Однако это всего лишь навязанное мнение окружающих, которое не должно влиять на образ жизни.

Шведский бренд второй раз подряд запускает необычный рекламный проект, креативное решение для которого было создано внутри Oriflame. Первым таким проектом стал "Антикастинг" - осенью 2017 года Ирина Горбачева объявила с телеэкрана о том, что красота женщины не зависит от оценки окружающих. Тысячи людей по всему миру тогда приняли участие в движении "Антикастинг" и поделились своими историями подлинной красоты. Новая кампания "У красоты нет возраста" является продолжением "Антикастинга" и рассказывает об особенном взгляде компании Oriflame на красоту как образ жизни.

Воплотить в жизнь идею красоты вне возраста компании Oriflame помог звездный состав: шведский режиссер Джимми Олссон и один из лучших современных операторов Влад Опельянц.