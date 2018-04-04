Селена Гомес и еще 7 звезд, которые не стесняются своих лишних килограммов - ФОТО

Далеко не все звезды одержимы своей стройностью и готовы, как Холли Берри, заниматься в спортзале пять дней в неделю. Например, Селена Гомес набрала несколько лишних килограммов после расставания с Джастином Бибером - об этом красноречиво рассказали снимки певицы в бикини из Австралии, куда она отправилась в короткий отпуск. В ответ на критику в соцсетях Селена написала эмоциональный комментарий, в котором поддержала здоровые стандарты красоты: "Современная женщина попадает в ловушку из-за одержимости физическим совершенством, она теряет веру в себя и начинает ненавидеть свое тело, пытаясь соответствовать идеалам красоты, навязанным обществом. Я же выбираю заботу о себе, потому что не хочу ничего и никому доказывать".

На стороне Селены есть немало звездных красавиц - Рианна, Кэти Перри, Ева Лонгория и другие: все они обладают аппетитными формами и не готовы с ними расстаться в погоне за излишней худобой.

Рианна

Эшли Грэм

Адель

Ева Лонгория

Лина Данэм

Кэти Перри

Селена Гомес

Мэрайя Кэри

bazaar.ru