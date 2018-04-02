Новый вид спорта из Швеции, которым должен заняться каждый - ФОТО

В мире набирает популярность вид спорта, который сочетает в себе не только здоровый образа жизни, но и заботу об экологии. Давай разберемся подробнее.

Плоггинг родился в Швеции. В переводе это слово обозначает процесс сбора мусора во время пробежки. Этот новый тренд называют "хюгге для тех, кто ведет активный образ жизни". И, кстати, тренд сразу стал популярным. К нему уже присоединились жители нескольких европейских стран.

Польза "плоггинга"

"Плоггинг" хорош тем, что дает возможность убить сразу даже двух, а трех зайцев. Во-первых, бег полезен для физической формы и здоровья, во-вторых - бег на свежем воздухе полезен вдвойне, а в-третьих - такая пробежка еще и является экологической акцией, которая помогает сделать мир вокруг нас чище.

Обрати внимание, что этот вид спорта также эффективен для худеющих.

"Кроме кардиотренировки, у бегуна увеличивается расход калорий, когда он наклоняется и приседает, чтобы подобрать мусор. Это дает телу разнообразную нагрузку и помогает сжигать жир", - отмечает фитнес-эксперт Миранда Ларби.

Как заниматься "плоггингом"

Кроме спортивной формы и обуви, в которой ты будешь осуществлять пробежку, тебе понадобится крепкий мусорный пакет (именно в него ты будешь собирать найденный по дороге мусор), а также перчатки.

Как правило, такие забеги лучше всего устраивать там, где люди сорят больше: в парках, на окраинах и набережных. Интереснее, если у тебя будет компания для пробежки - и веселее, и мусора вместе соберете больше.

После того, как забег будет окончен, фотографируй свою "добычу", а фото выложи в Инстаграм и другие соцсети, сопровождая снимок хештегом #plogging.

Это поможет популяризовать тренд и привлечь к движению как можно больше людей.

И если в Швеции мусор еще нужно поискать, так как страна добилась почти 100%-й переработки отходов, то у нас с этим дело стоит намного сложнее.

edinstvennaya.ua