Вероятность похудеть без обвисшей кожи оценили

Существуют несколько простых правил для сохранения эластичности кожи во время коррекции лишнего веса, рассказал заведующий отделением пластической хирургии клиники "Новые Технологии" пластический хирург Алексей Игнатенко. Вероятность похудеть без обвисшей кожи эксперт оценил в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Пластический хирург назвал постепенное снижение веса главным условием сохранения красоты кожи. Именно во время умеренного похудения кожа успевает приспособиться к новым объемам тела и подтянуться. Слишком быстрый сброс веса может привести к потере упругости кожи. Также предотвратить обвисание помогают упражнения для укрепления мышц, добавил Игнатенко.

Во время похудения меняется обмен веществ, продолжил врач, поэтому важно не сидеть на диете, а правильно, полноценно и сбалансированно питаться. Также для увлажнения кожи и поддержания ее упругости нужно пить много воды.

Кроме того, по словам эксперта, сделать кожу красивой и упругой помогают косметологические процедуры: лифтинги, лазерная терапия, мезотерапия, плазмотерапия и комплексный уход за кожей с помощью увлажняющих средств и сывороток с антиоксидантами.