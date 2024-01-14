6 привычек, замедляющих старение: обзаведись ими как можно раньше!

Антиэйдж-косметика сейчас в тренде, и не зря: люди делают всё возможное, чтобы выглядеть и чувствовать себя моложе.

Но знаешь ли ты, что есть несколько маленьких привычек, которые замедляют старение? Некоторые из этих действий не требуют никаких усилий, но при этом существенно меняют жизнь.

Как выяснили ученые, поддерживающие отношения с друзьями связаны с хорошими здоровьем и самочувствием. Исследователи из Мичиганского университета изучили анкеты 270 тысяч человек и установили, пожилые люди, которые дорожат дружбой, более активны, чем те, кто предпочитает одиночество.

Ставь новую цель каждый день

Остров Окинава в Японии называют землей бессмертных: его обитатели часто доживают до 100 лет и больше. Окинавцы верят в "икигай" - это слово состоит из двух других: ики - жить и гай - причина. Это означает, что каждый раз, когда ты встаешь по звонку будильника, у тебя должна быть какая-то цель - надо постоянно воплощать в жизнь новые планы и пробовать новые хобби.

Ешь растения...

Коровы будут в восторге! Как показывают исследования, продолжительность жизни выше у тех людей, рацион которых состоит преимущественно из бобовых, цельного зерна, овощей и фруктов. Придерживаясь такой "диеты", можно продлить жизнь на 10-13 лет.

...и орехи!