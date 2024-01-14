6 привычек, замедляющих старение: обзаведись ими как можно раньше!

Антиэйдж-косметика сейчас в тренде, и не зря: люди делают всё возможное, чтобы выглядеть и чувствовать себя моложе.
Но знаешь ли ты, что есть несколько маленьких привычек, которые замедляют старение? Некоторые из этих действий не требуют никаких усилий, но при этом существенно меняют жизнь.
Ищи настоящих друзей
Как выяснили ученые, поддерживающие отношения с друзьями связаны с хорошими здоровьем и самочувствием. Исследователи из Мичиганского университета изучили анкеты 270 тысяч человек и установили, пожилые люди, которые дорожат дружбой, более активны, чем те, кто предпочитает одиночество.
Ставь новую цель каждый день
Остров Окинава в Японии называют землей бессмертных: его обитатели часто доживают до 100 лет и больше. Окинавцы верят в "икигай" - это слово состоит из двух других: ики - жить и гай - причина. Это означает, что каждый раз, когда ты встаешь по звонку будильника, у тебя должна быть какая-то цель - надо постоянно воплощать в жизнь новые планы и пробовать новые хобби.
Ешь растения...
Коровы будут в восторге! Как показывают исследования, продолжительность жизни выше у тех людей, рацион которых состоит преимущественно из бобовых, цельного зерна, овощей и фруктов. Придерживаясь такой "диеты", можно продлить жизнь на 10-13 лет.
...и орехи!
По данным Гарвардской медицинской школы, у людей, которые каждый день едят орехи, ниже риск умереть от сердечных заболеваний и рака.
Живи по "гипотезе бабушек"
По мнению ученых, наши далекие "пра-пра-пра", достигнув солидного возраста, брали на себя заботу о внуках, чтобы освободить их матерей и отцов, способных охотиться. Благодаря этому пожилые люди дольше сохраняли активность (ведь пока не принесли мамонта, детей приходится кормить фруктами, за которыми надо лезть на дерево) и жили больше. "Гипотеза бабушек" не значит, что прямо сейчас тебе следует потребовать от дочери рождения внучка - просто занимайся физкультурой и старайся как можно больше двигаться в течение дня.
Добавь куркуму в свой набор специй
Согласно данным Кливлендской клиники, куркума уменьшает воспаление, снижает риск сердечных и онкологических заболеваний, улучшает память и помогает справиться с депрессией. Отличный повод добавлять ее в каждое блюдо - от смузи и до яичницы!