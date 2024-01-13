13 января 2024

13 января 2024 16:21

Этот ночной симптом предупредит о болезни Паркинсона за 15 лет: он только кажется невинным!

Болезнь Паркинсона, наряду с деменцией и болезнью Альцгеймера, относится к числу патологий, которые, увы, нельзя предотвратить или вылечить. Но самое обидное, что подловить болезнь на ранней стадии и как можно раньше начать терапию практически невозможно. Симптомы на этом этапе настолько несерьезные, что люди не придают им особого значения.

Однако если внимательнее прислушиваться к своему организму, узнать о надвигающейся болезни можно аж за 15-20 лет до подтверждения диагноза. По мнению врачей, достоверным признаком того, что болезнь Парикинсона проявит себя в будущем, является крайне тревожный сон, сопровождаемый чувством, что ты являешься натуральным участником событий в сюжете сновидений.

Такой сон, как правило, сопровождается активными движениями руками и ногами. В этот момент спящий может думать, что отмахивается от врагов или активно крутит педали велосипеда. Вместе с этим могут проявляться и другие ранние симптомы болезни. Например, чувство необъяснимой тревоги: когда человек чувствует, что с ним что-то не так, но не может объяснить истинную причину беспокойства.

Характерные же именно для болезни Паркисона изменения в поведении начинают проявляться, когда погибает уже около 70% клеток среднего мозга. Самый главный симптом заболевания - это дрожание рук в абсолютно расслабленном состоянии, которое также называют тремором покоя. Среди признаков патологии также выделяются невнятная речь, медлительные движения и застывшее лицо без мимики.

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