11 января 2024

11 января 2024 13:20

Врач назвала легкие упражнения для улучшения настроения

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала лучшие упражнения для улучшения настроения. Ее слова приводит "Доктор Питер", передает Day.Az.

Врач заявила, что подобным эффектом обладают легкие упражнения, такие как ходьба и йога. Она подчеркнула, что согласно исследованиям небольшая зарядка или прогулка улучшают самоконтроль человека, повышают многозадачность и положительно влияют на рабочую память.

В частности, полезной может быть скандинавская ходьба, быстрая ходьба или подъем и спуск по лестнице. Кроме того, рекомендуется заниматься интервальной ходьбой, при которой человек переходит с быстрого на медленный темп. Еще одним видом занятий может стать ходьба с отягощениями, например, с рюкзаком с грузом.


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