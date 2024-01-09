Названы способы привести себя в форму после новогодних праздников

После новогодних праздников организм человека привыкает есть много. Желудок растягивается, поэтому важно разумно ограничивать себя после долгих выходных дней, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. Способы привести себя в форму после торжества она назвала в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

По словам специалиста, разгрузочные дни хороши только при регулярном и сбалансированном питании. В противном случае они становятся стрессом для организма. Поэтому возвращение в форму после праздников стоит начать с мягкой диеты - достаточно добавить в рацион больше овощей и фруктов.

Врач также назвала несколько правил, которые помогут вернуться в строй после праздников. Во-первых, она посоветовала, есть меньшее количество еды, но по возможности плавно сокращать объем пищи, чтобы организм не испытывал стресс. Во-вторых, убрать из рациона все новогодние блюда - салаты с майонезом, жирную рыбу и мясо, торты и пирожные.

Кроме того, стоит ограничить себя в специях, соли и сахаре, уверена эндокринолог. "Важно, чтобы организм не накапливал лишнюю воду. Это может быть чревато проблемами со здоровьем", - добавила она.

Также необходимо пить больше жидкости. Причем употреблять воду в чистом виде, а не замещать ее чаем или кофе. "Они только утоляют жажду, но при этом усиливают мочегонный эффект, поэтому не пополняют водный баланс. Обильное питье поможет организму справиться с продуктами метаболизма и вывести шлаки", - отметила собеседница "Ленты.ру".

"Если у вас есть хронические заболевания ЖКТ, то любую диету и разгрузочные дни вам нужно согласовать со своим лечащим врачом, это минимизирует возможный вред от нее и снизит риск обострения хронических заболеваний", - заключила она.

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