5 самых безопасных перекусов на ночь: они не дадут поправиться!

Думаешь, чем бы заморить червячка перед самым отходом ко сну? Отложи подальше печеньки или бутерброды и замени их на эти безопасные для фигуры перекусы.

С легким чувством голода перед сном, пожалуй, встречается каждая. В эти моменты нас так и тянет наесться чего-нибудь вредного. И ладно бы срываться так только время от времени... Но если возвести этот вечерний ритуал в привычку, то ничем хорошим для фигуры это точно не обернется. Спокойно, выход есть всегда! Запоминай 5 самых полезных вариантов перекуса на ночь, которые точно не осядут мертвым грузом на талии.

Стакан кефира

Один из лучших вариантов перекуса, когда чувство голода настигает в самый неподходящий момент. Для фигуры это безопасно: в жирном кефире на 100 граммов содержится 56 ккал, а в легком - всего 30.

Грейпфрут

Горько-сладкий цитрус тоже не отложится в жир. Почему? Грейпфрут относится к продуктам с "минусовой" калорийностью. Это значит, что на переваривание фрукта организм тратит столько же калорий, что изначально в нем содержится.

Горсть сухофруктов

Но не больше! Это настоящее спасение для тех, кому перед сном хочется именно чего-то сладенького. 2-3 штуки кураги или чернослива прекрасно заменят конфеты.

Один банан

Чтобы растянуть удовольствие, лучше разрежь его на кусочки и подолгу смакуй каждый. Со временем голод сменит гнев на милость и отступит, дав тебе спокойно уснуть.

Вареные овощи

Их ты можешь позволить даже целую тарелку - главное, чтобы она была небольшой по размеру. Так ты обманешь мозг очередным "полноценным" приемом пищи и угомонишь ночной аппетит.

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