Чего не стоит делать во время тренировки: об этом предупреждают эксперты

В первые недели наступившего года очень многие из нас решают начать новую жизнь, и это действительно прекрасная идея - у многих получается! Наладить быт, питание, войти в режим спортивных тренировок... И вот как раз о последнем варианте хотим поговорить, чтобы предостеречь тебя от распространенных ошибок новичков.

Делай так - а так не делай!

Статическая растяжка

Просто наклоняться в разные стороны и стоять так секунд по 30 - довольно плохая идея для разминки перед тренировкой, хотя многие делают именно так. Физиотерапевт Кейтлин Колган предупреждает, что такой подход не просто бесполезен: он по-настоящему вреден, потому что тренирующийся уверен, что подготовил свои мышцы к нагрузке, и риск травм из-за этого возрастает.

Правильно: делать динамическую растяжку (хотя бы подъем коленей), упражнения с собственным весом, планку.

Повторяющиеся раз за разом упражнения

С одной стороны, любые физические упражнения лучше, чем их отсутствие, но для твоего тела полезнее сочетать силовые тренировки и аэробные упражнения, чтобы получить максимальную пользу. "Использование вариаций разных типов упражнений даст больше преимуществ от общих упражнений для тела", - уверена Колган. Не стоит превращать спорт в рутину!

Правильно: не выполнять одну и ту же тренировку каждый раз, чередовать нагрузку на разные типы мышц, разновидности тренировок, варьировать тренировки в зале, бассейне, активность на свежем воздухе.

Перекус во время тренировки

Согласны, желание что-нибудь съесть может стать поистине невыносимым - и иногда оно возникает в самый разгар упражнений! Но преодолей себя и все же отложи подкрепление - даже если речь идет "всего-навсего" о протеиновом батончике.



"Когда мы тренируемся, наша вегетативная нервная система работает в особом режиме, потому что тренировки - это контролируемый и здоровый стресс", - уточняет Тиффани Асп.



Правильно: если ты участвуешь, например, в длительном велосипедном кроссе или марафонских тренировках, прием подходящей пищи не под запретом, но если речь об обычных тренировках в зале - поешь по окончании.

Недооценка физической активности

"То, как ты думаешь о физических упражнениях, имеет значение", - уточняет Асп. Если ты воспринимаешь прогулку "просто как прогулку вместо бега, потому что бегать тяжело", а не как "активную прогулку с учащенным сердцебиением", тело реагирует иначе.



Получается, что предубеждение отнимает часть выгоды: Тиффани ссылается на исследование, показавшее связь между образом мысли и активностью. У домработниц, которым сказали, что уборка считается физическими упражнением, наблюдалось снижение кровяного давления, веса и других показателей по сравнению с домработницами, которым не говорили, что уборка это самое настоящее физическое упражнение.



Правильно: изучи вопрос о тренировках VILPA - это очень интересный подход, который особенно полезен людям старше 50 лет.

Отсутствие плана тренировок

Если ты занимаешься фитнесом, у тебя обязательно должен быть план тренировок. Его отсутствие часто приводит к несфокусированной активности - многие сталкивались с тем, что отправлялись в зал с намерением тренироваться час, но уходили гораздо раньше, потому что заканчивались идеи упражнений. Заблаговременное составление плана помогает решить эту проблему - уверена физиотерапевт Тиффани Асп.

Правильно: держать наготове расписанный подробный план, предусматривающий и чередование активностей, и упражнения, выполняемые в ходе каждой из тренировок.

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