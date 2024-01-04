Учимся высыпаться за новогодние каникулы: приступай к тренировкам!

Основная ошибка, которую совершают многие, пытающиеся научиться нормально спать - они привязывают "тренировки" к подъему. Скажем, упорно заводят будильник на 7-30 утра, и надеются, что рано или поздно организм привыкнет так просыпаться. Некоторым даже везет.

Но большинству этот режим не подходит, потому что интересный фильм, важный разговор или просто желание побыть в одиночестве в тихом сонном доме перебарывает желание лечь спать, и человек ложится в 2 часа ночи, а в 7 звонит будильник...

Сомнологи - врачи, изучающие сон, пришли к выводу, что единственный способ научиться правильно спать - это наладить правильное время отхода ко сну. И никак иначе.

Все очень просто. Тебе нужен только блокнот, куда ты будешь записывать время, когда ты легла спать, и время, когда проснулась.

Делать так нужно 4 дня, новогодняя ночь не в счет.

Высчитай, сколько времени в среднем ты спишь. Отними от него час (потому что если месяц или месяцы до этого эксперимента ты не высыпалась, организм сейчас компенсирует это лишним часом сна).

Полученное число (пусть это будет, например, 8 часов) отними от времени, когда ты встаешь в рабочий день.

Если, скажем, ты едешь на работу к 9 и встаешь в 7-30, отметь 23-30 как оптимальное время отхода ко сну.

И... начинай двигать свой график. Комфортным врачи считают смещение в 15 минут. Если ты сразу ляжешь на пару часов раньше обычного, организм взбунтуется, и ты полночи проведешь, созерцая потолок и подсчитывая овец. А 15 минут - совсем не так много, чтобы "сонный механизм" засбоил.

Итак. Если ты обычно укладывалась около 2 часов ночи, ложись в 1-45. Удастся уснуть? Отлично, сдвигай на следующий день время на 1-30. Не вышло? Повторим еще раз.