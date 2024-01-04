Генетика зубов: как избежать заболеваний полости рта, от которых страдали наши родители

"Зубы кривые? Да тут нечему удивляться, это у тебя от мамы!". Если ты хоть раз слышала что-то подобное в свой адрес, то наверняка думала, что не заслуживаешь проблем с зубами только потому, что они были у твоих родственников. Но, к сожалению, с генетикой не поспоришь, и наличие некоторых сложностей в полости рта действительно передается по наследству. Хорошая новость в том, что даже плохие гены можно нейтрализовать. Как? Мы узнали у стоматолога.

Здоровье зубов

Если твои родители имеют шикарную улыбку, несмотря на отсутствие должной гигиены полости рта, не спеши радоваться. Этот факт может сыграть с тобой злую шутку. Оказывается, предрасположенность к кариесу не передается на генном уровне, а значит регулярно чистить зубы нитью и щеткой с пастой во избежание проблем все равно придется.

Единственное, на что могли повлиять твои родители - химический состав слюны. Так, если у тебя в полости рта больше "плохих" бактерий, вызывающих заболевания тканей зубов, то и риск получить кариес у тебя гораздо выше, чем у тех людей, у которых таких бактерий почти нет.

Здоровье десен

От заболеваний десен, увы, тоже никто не застрахован. Так же, как и в случае с кариесом, большую роль здесь имеет регулярная и правильная гигиена полости рта. Слюна хоть и помогает смывать с зубов и десен вредный налет, но убрать его полностью не может.

Например, у некоторых людей из-за генетического фактора слюны вырабатывается недостаточно, и риск заражения и сложного течения заболевания в разы выше. Именно поэтому стоит следить за качеством чистки зубов и регулярно посещать стоматолога. Ведь гораздо проще предотвратить проблему, чем потом ее решать, верно?

Цвет зубной эмали

Несмотря на то, что оттенок зубов напрямую связан с наследственным фактором, ты можешь повлиять даже на него. Правда, не в лучшую сторону. Кофе, чай, вино и сигареты - вот главные виновники появления желтого оттенка на зубах. То же самое можно сказать и о некоторых лекарствах. Поэтому, если хочешь, чтобы твоя улыбка оставалась такой же ослепительной, стоит употреблять все вышеперечисленное с осторожностью и чувством меры.

Ну а тем, кто не может обойтись без курения и бодрящих напитков, вернуть былой цвет эмали поможет отбеливание зубов. Эта процедура доступна во многих клиниках, но главное грамотно подобрать систему отбеливания и грамотного доктора, который знает, как не навредить зубам.

Прикус

Хоть прикус в основном и зависит от наследственности, и чаще всего мы заимствуем его от родителей, есть ряд и других причин, которые влияют на формирование твоей улыбки. Это, например, патологическое, неправильное дыхание. Когда ты постоянно дышишь с открытым ртом, к примеру, из-за заложенности носа, то прикус со временем становится неправильным. И твои родственники не имеют к этому никакого отношения!

Но, к сожалению, на генетическую предрасположенность к скученности зубов и патологическому прикусу ты повлиять никак не сможешь. Здесь на помощь тебе придет грамотный ортодонт, который исправит прикус и поможет стать обладателем красивой улыбки.