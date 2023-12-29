Психолог рассказала, как быстро побороть стресс

Стресс может быть полезным в некоторых ситуациях, поскольку мобилизует наши ресурсы для преодоления проблемы. Однако чрезмерный или продолжительный стресс оказывает негативное воздействие на физическое и эмоциональное здоровье. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала психолог Анастасия Решетникова.

Есть несколько способов побороть стресс - и все они связаны с восстановлением гормонального фона и физиологических реакций, которые были нарушены.

"Во-первых, моментально избавиться от напряжения поможет спортивная нагрузка. Это может быть поход в тренажерный зал, бассейн, длительная активная прогулка. Во время перечисленных занятий вырабатывается огромное количество гормонов - дофамин, эстроген, тестостерон, тироксин и адреналин", - сказала она.

Второй способ моментально побороть стрессовую ситуацию - посетить групповую сессию психологической игры. Прежде всего, опыт товарищей поможет взглянуть на проблему под другим углом и поменять свое отношение к ней. Секрет эффективности групповой терапии в обмене опытом: он снимает чувство изоляции и дает понять, что человек не одинок в своих переживаниях.

"Игровой формат также позволяет расслабиться и поговорить о проблеме максимально открыто: как правило, в играх используют аватаров, то есть вымышленных персонажей, от имени которых действует участник. Рассказать о стрессовой ситуации, понять ее причины и проработать намного легче, когда говоришь как будто бы не от себя, а от игрового персонажа. Однако стоит осторожно выбирать ведущего игры: он должен быть сертифицированным игропрактиком с дипломом установленного образца. Также стоит поинтересоваться о наличии базового психологического образования", - рекомендовала специалист.

Наконец, поработать с негативными эмоциями и найти выход из трудной ситуации поможет дыхательная практика. Правильное спокойное дыхание снижает эмоциональную лабильность и способствует возникновению положительных эмоций.

"И, конечно, восстанавливает физиологические реакции, которые нарушились из-за стресса. Они могут включать учащенное сердцебиение, быстрое дыхание, повышенное кровяное давление и напряжение мышц. Из-за стресса многие люди не могут уснуть, поскольку мозг сконцентрирован на решении проблемы. Дыхательные упражнения (например, задержка вдоха и выдоха), в свою очередь, помогает замедлить ритм сердца и наполнить легкие кислородом, который потом легче проникает в кровь", - резюмировала психолог.