28 декабря 2023

28 декабря 2023 15:00

Как победить предновогоднюю простуду: 4 способа, благодаря которым ты почувствуешь себя лучше уже через 24 часа

Болеть всегда невовремя. А незадолго до праздничных каникул, когда нужно столько всего успеть, простуда еще более неуместна. Если тебе необходимо быстро встать на ноги, следуй этим правилам, которые рекомендуют врачи.

В холодное время года количество заболевших ОРВИ всегда увеличивается. Особенно часто люди болеют перед праздниками. В конце года, из-за дедлайнов, хронических недосыпов и меньшей внимательности к своему здоровью мы то и дело "ловим" простуду - и не имеем возможности полноценно отдыхать, чтобы ускорить выздоровление.

Прими горячий душ

Пора забыть о старых советах наших бабушек и мам, которые говорили, что во время простуды нельзя долго находиться в ванной - и уж тем более мыть голову. По словам Саймона Кларка, эксперта по инфекционным заболеваниям из Университета Рединга, ванна или душ с горячим паром улучшают кровообращение, устраняют мышечные боли и ускоряют процесс выздоровления.

"Также горячий пар в ванной поможет устранить сильную заложенность носа и ускорить очищение носовых пазух от вирусов и слизи", - объясняет эксперт.

Помимо принятия душа врачи советуют чаще дышать паром над горячей водой, используя для этого большую кружку или миску.

Выйди на прогулку

Конечно, идти на улицу, когда у тебя высокая температура, слабость и головокружение - не лучшее решение. Но когда ты проспишься и собьешь температуру примерно до 37 градусов "с копейками", лучше ненадолго выйти на свежий воздух: ведь это помогает укреплять иммунную систему.

"Прогулка по прохладной улице позволит устранить заложенность носа и взбодриться", - считает доктор Кларк.

Ешь больше острого

Острые специи помогают уничтожать вирусы. К тому же они увеличивают процесс слюноотделения, что позволяет уменьшить кашель и боль в горле.

Доктор Кларк рекомендует обратить особое внимание на такую смесь, как карри.

"Карри содержит большое количество чеснока и имбиря. Эти специи богаты цинком, который помогает бороться с риновирусами. Зачастую именно они виновны в появлении простуды", - говорит специалист по инфекциям.

Больше горячего

Еще в 2008 году в научном журнале Rhinology были опубликованы результаты исследования, доказывающие, что любой горячий напиток способствует увеличению слюноотделения и успокоению больного горла, а также лучшему выделению слизи для устранения заложенности носа.

Однако профессор Рон Экклс и его команда из Центра простуды в Университете Кардиффа советуют отдавать предпочтение горячему питью с замороженной смородиной или вареньем из этой ягоды. Эксперты провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что в сравнении с другими вариантами именно горячие напитки со смородиной намного быстрее устраняют симптомы простуды.

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