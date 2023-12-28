7 причин, по которым ты можешь плохо пахнуть и не замечать этого

Неприятные запахи, источаемые телом человека - не самая лучшая тема для компании вежливых людей. Но мы же все здесь друзья, верно?
Так что не зажимай нос - эта информация может тебе пригодиться! Итак, вот что может изменить твой запах.
Одежда из синтетики
Как установили ученые, микроорганизмы гораздо активнее размножаются на синтетических волокнах, а еще молекулы пота с легкостью покидают такие ткани. Другое дело - хлопок: колонии бактерий на нем растут медленно, а микроскопические капли "запутываются" в материале, а не отправляются путешествовать по воздуху.
Острая пища
Во-первых, ее частички могут оставаться на языке и зубах. Во-вторых, чеснок и лук во время переваривания вырабатывают сероподобные химические соединения, которые выходят через кожу с потом, меняя его запах.
Крестоцветные овощи
Цветная и белокочанная капуста, брокколи и брюква, а также их родственники дают такой же эффект, как лук и чеснок. Однако это не повод отказываться от крестоцветных овощей: чтобы нейтрализовать "пахучий" эффект, свари их в воде, добавив щепотку соли.
Слишком большое количество мяса
Ученые провели исследование: заставили 17 мужчин носить ватные диски под мышками в течение 24 часов, при этом половине испытуемых увеличили количество мяса в рационе. Затем группа из 30 женщин оценила запах каждого мужчины, и аромат тех, кто ел меньше мяса, девушки сочли "значительно более привлекательным, приятным и менее интенсивным", чем образцы запахов мясоедов.
Стресс
Не все виды пота одинаковы. Эккринные потовые железы покрывают большую часть тела и выделяют жидкость, которая охлаждает нас, когда нам жарко. А вот апокриновые железы, расположенные в паху и под мышками, активизируются, когда ты испытываешь стресс, и производят пот, в котором больше жиров и белков, что делает его отличной средой для размножения бактерий, которые и являются источником неприятного запаха.
Заболевание фолликулов и волос
Иногда бактериальная инфекция поражает волосяные фолликулы и волосы: группу таких заболеваний объединили под общим названием "трихомикоз". Один из симптомов трихомикоз - усиление запаха тела, а вылечить его можно, только обратившись к врачу: тебе поставят точный диагноз и назначат мазь с антибиотиком.
Апноэ во сне
Апноэ во сне - прекращение лёгочной вентиляции 20-30 секунд - может вызывать неприятный запах изо рта. Это происходит, потому что человек, страдающий апноэ во сне, по ночам часто дышит через рот, что приводит к размножению бактерий на слизистой.