7 причин, по которым ты можешь плохо пахнуть и не замечать этого

Неприятные запахи, источаемые телом человека - не самая лучшая тема для компании вежливых людей. Но мы же все здесь друзья, верно?

Так что не зажимай нос - эта информация может тебе пригодиться! Итак, вот что может изменить твой запах.

Одежда из синтетики

Как установили ученые, микроорганизмы гораздо активнее размножаются на синтетических волокнах, а еще молекулы пота с легкостью покидают такие ткани. Другое дело - хлопок: колонии бактерий на нем растут медленно, а микроскопические капли "запутываются" в материале, а не отправляются путешествовать по воздуху.

Острая пища

Во-первых, ее частички могут оставаться на языке и зубах. Во-вторых, чеснок и лук во время переваривания вырабатывают сероподобные химические соединения, которые выходят через кожу с потом, меняя его запах.

Крестоцветные овощи

Цветная и белокочанная капуста, брокколи и брюква, а также их родственники дают такой же эффект, как лук и чеснок. Однако это не повод отказываться от крестоцветных овощей: чтобы нейтрализовать "пахучий" эффект, свари их в воде, добавив щепотку соли.

Слишком большое количество мяса

Ученые провели исследование: заставили 17 мужчин носить ватные диски под мышками в течение 24 часов, при этом половине испытуемых увеличили количество мяса в рационе. Затем группа из 30 женщин оценила запах каждого мужчины, и аромат тех, кто ел меньше мяса, девушки сочли "значительно более привлекательным, приятным и менее интенсивным", чем образцы запахов мясоедов.

Стресс