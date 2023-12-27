27 декабря 2023

27 декабря 2023 10:13

Названо неожиданное преимущество активного образа жизни

Ученые из Гетеборгского университета в Швеции обнаружили, что у людей, которые регулярно тренируются и ведут активный образ жизни, более низкий риск госпитализации, связанной с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Результаты опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Многочисленные исследования показали, что регулярная физическая активность связана с рядом преимуществ для здоровья, включая снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, научных работ, направленных на изучение связи между уровнем физической подготовки и вероятностью госпитализации по различным причинам, немного. Согласно результатам нового исследования ученых из Швеции, регулярные тренировки и активный образ жизни снижает риск попадания в больницу.

В исследовании приняли участие 91140 человек. Ученые собрали информацию о росте, весе, состоянии здоровья, кровяном давлении, пищевых и двигательных привычках испытуемых. Уровень физической подготовки участников был оценен с помощью теста с использованием велотренажера. Также ученые фиксировали, сколько раз в течение семи лет с момента начала исследования участники были госпитализированы.

Результаты показали, что среди людей, находящихся в хорошей физической форме, было на 7% меньше госпитализаций по любой причине в течение периода наблюдения. Кроме того, участники, которые за семь лет смогли повысить уровень физической подготовки, снизили вероятность попадания в больницу на 11%.

Также выяснилось, что поддержание формы было связано с уменьшением количества госпитализаций по причине осложнений сердечно-сосудистых заболеваний на 9%. У добровольцев, которые показали лучшие (чем в начале исследования) результаты в ходе теста на велотренажере, аналогичный риск снизился на 13% по сравнению с людьми, физическая подготовка которых ухудшилась.

Исследователи отметили, что помимо очевидной пользы для здоровья населения, активный образ жизни людей косвенно снижает финансовые затраты на здравоохранение, поскольку способствует уменьшению числа оплачиваемых государством госпитализаций.

Gazeta.ru


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