Названо неожиданное преимущество активного образа жизни

Ученые из Гетеборгского университета в Швеции обнаружили, что у людей, которые регулярно тренируются и ведут активный образ жизни, более низкий риск госпитализации, связанной с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Результаты опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).
Многочисленные исследования показали, что регулярная физическая активность связана с рядом преимуществ для здоровья, включая снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, научных работ, направленных на изучение связи между уровнем физической подготовки и вероятностью госпитализации по различным причинам, немного. Согласно результатам нового исследования ученых из Швеции, регулярные тренировки и активный образ жизни снижает риск попадания в больницу.
В исследовании приняли участие 91140 человек. Ученые собрали информацию о росте, весе, состоянии здоровья, кровяном давлении, пищевых и двигательных привычках испытуемых. Уровень физической подготовки участников был оценен с помощью теста с использованием велотренажера. Также ученые фиксировали, сколько раз в течение семи лет с момента начала исследования участники были госпитализированы.
Результаты показали, что среди людей, находящихся в хорошей физической форме, было на 7% меньше госпитализаций по любой причине в течение периода наблюдения. Кроме того, участники, которые за семь лет смогли повысить уровень физической подготовки, снизили вероятность попадания в больницу на 11%.
Также выяснилось, что поддержание формы было связано с уменьшением количества госпитализаций по причине осложнений сердечно-сосудистых заболеваний на 9%. У добровольцев, которые показали лучшие (чем в начале исследования) результаты в ходе теста на велотренажере, аналогичный риск снизился на 13% по сравнению с людьми, физическая подготовка которых ухудшилась.
Исследователи отметили, что помимо очевидной пользы для здоровья населения, активный образ жизни людей косвенно снижает финансовые затраты на здравоохранение, поскольку способствует уменьшению числа оплачиваемых государством госпитализаций.