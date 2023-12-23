23 декабря 2023

23 декабря 2023 15:05

Названы продукты, потребление которых стоит увеличить женщинам

Уменьшение доли обработанных продуктов в рационе и увеличение доли рыбы, орехов, фруктов и овощей значительно снижает уровень жиров в крови у женщин. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nutrients.

Ученые использовали данные из крупного исследования здоровья австралийцев, проведенного в 2011-2012 годах. Они разработали модель, которая позволяет оценить, как изменится уровень триглицеридов (жиров) в крови у женщин при изменении питания. Повышенный уровень жиров в крови увеличивает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

Результаты показали, что снижение потребления обработанных продуктов на 50% и увеличение потребления минимально обработанных или необработанных продуктов на 25-75% снижает уровень триглицеридов на 2,8%. К обработанным продуктам относится пища, для приготовления которой необходимо много ступеней обработки. Часто такая еда содержит много калорий, сахара и жиров и мало других питательных веществ. Так, ультраобработанными считаются крекеры, картофель фри, сухие завтраки, колбасы. К необработанным относятся фрукты, овощи, орехи, грибы, мясо.

Рыба, орехи, фрукты и овощи вместе снижали уровень триглицеридов на 8,2%, а рыба с высоким содержанием омега-3 - на 9,9%. Такое изменение может привести к тому, что показатель из повышенного превратится в нормальный.

Gazeta.ru


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