Лучшие каши для женщин 50+: 5 круп зрелости

Составляем идеальный рацион для сохранения красоты и здоровья!
Каши несут пользу для нашего организма абсолютно в любом возрасте. Однако с каждым 10-летием наши основные потребности меняются, подкрепляя нас в необходимости подстраивать под них и свой рацион.
Запоминай, какие крупы должны служить основой твоего меню, если ты уже разменяла шестой десяток!
Гречка
Это крупа, пожалуй, носит звание самой полезной и необходимой - вне зависимости от твоего возраста! Почему? В ней содержится огромное количество меди, которая помогает хорошо усваиваться железу.
За счет магния в составе в зрелом возрасте она еще и поддерживает обменные процессы, понижает давление и успокаивает нервную систему. В гречке спрятан и кверцетинин, исключительно полезный для мелких капилляров и сердечно-сосудистой системы.
Дикий рис
Он в большом количестве содержит цинк, фосфор, марганец, магний и витамины группы В. Всего один стакан крупы способен покрыть суточную норму этих важнейших для нашего организма минералов.
Геркулес, киноа и перловка
Эти крупы богаты клетчаткой, витаминами группы В и фолиевой кислотой, которые особенно необходимы для поддержания красоты и здоровья в возрасте после 50 лет.