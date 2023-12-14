Лучшие каши для женщин 50+: 5 круп зрелости

Составляем идеальный рацион для сохранения красоты и здоровья!

Каши несут пользу для нашего организма абсолютно в любом возрасте. Однако с каждым 10-летием наши основные потребности меняются, подкрепляя нас в необходимости подстраивать под них и свой рацион.

Запоминай, какие крупы должны служить основой твоего меню, если ты уже разменяла шестой десяток!

Гречка

Это крупа, пожалуй, носит звание самой полезной и необходимой - вне зависимости от твоего возраста! Почему? В ней содержится огромное количество меди, которая помогает хорошо усваиваться железу.

За счет магния в составе в зрелом возрасте она еще и поддерживает обменные процессы, понижает давление и успокаивает нервную систему. В гречке спрятан и кверцетинин, исключительно полезный для мелких капилляров и сердечно-сосудистой системы.

Дикий рис

Он в большом количестве содержит цинк, фосфор, марганец, магний и витамины группы В. Всего один стакан крупы способен покрыть суточную норму этих важнейших для нашего организма минералов.

Геркулес, киноа и перловка