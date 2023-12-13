13 декабря 2023

13 декабря 2023 09:49

Фитнес-тренер назвал шесть упражнений для железного пресса

Фитнес-тренер Артем Опальницкий назвал шесть лучших упражнений для тех, кто хочет иметь железный пресс. Как передает Day.Az, об этом сообщает "Чемпионат".

Специалист рекомендовал обратить внимание на сгибание на угловой скамье с вращением, подъем коленей выше пояса на турнике, планку с дыханием по Стюарту Макгилу, кранч или сгибание на пресс лежа, подъем ног лежа, а также подъем корпуса на угловой скамье.

Опальницкий также отметил, важность правильного питания. "Кроме того, необходимо постоянно увеличивать нагрузку, ну и терпение - сильные мышцы живота требуют не менее полугода упорных тренировок", - добавил тренер.


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