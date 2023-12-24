Ученые определили наиболее эффективные средства для борьбы со старением кожи

Биологи из Гуандунского технологического университета (GDUT) сравнили эффективность и безопасность пяти видов ретиноидов для лечения возрастных изменений кожи, связанных с воздействием солнечного излучения. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в журнале Photochemistry and Photobiology.

Ультрафиолетовое солнечное излучение вызывает фотостарение: повреждение клеток кожи и связанные с этим пигментацию и морщины. В последние десятилетия появилось множество данных, доказывающих эффективность ретиноидов для лечения фотостарения кожи. В новом исследовании ученые сравнили пять типов ретиноидов: ретинол, ацетат ретинола, пропионат ретинола, пальмитат ретинола и ретиноат гидроксипинаколона.

Все ретиноиды, кроме ацетата ретинола, были эффективны для лечения фотостарения в дозе 5 мкг/мл у мышей. Эти вещества помогали клеткам животных бороться с окислительным стрессом (повреждением клеточных структур свободными радикалами) и уменьшали воспаление, вызванное ультрафиолетовым излучением. Наиболее эффективны оказались пальмитат и пропионат ретинола.

Наружное применение всех пяти ретиноидов было безопасно, но применение пропионата ретинола было связано с небольшим снижением массы тела животных.