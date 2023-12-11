Фитнес-тренер назвал простые способы убрать живот до Нового года

Мастер-тренер сети фитнес-клубов Pride Fitness Роман Филиппенко рассказал, что убрать живот за короткое время можно с помощью нескольких упражнений. Эти простые способы специалист назвал "Ленте.ру", передает Day.Az.

Упражнения на пресс - скручивание и планка - отличный способ избавиться от живота до Нового года, считает Филиппенко. Он призвал выполнять их, чтобы укрепить и тонизировать область живота и сделать его более плоским и подтянутым. При выполнении этих упражнений важно правильно контролировать движения и не перенапрягаться, чтобы избежать травм, подчеркнул специалист.

Также Филиппенко напомнил, что для достижения желаемого результата необходимо сочетать физические упражнения с правильным питанием. "Старайтесь употреблять здоровую пищу, богатую овощами, фруктами, белками и полезными жирами. Ограничьте потребление сахара, соли и обработанных продуктов", - посоветовал специалист.