Нутрициолог раскрыла работающий способ похудения

Работающий способ похудения назвала "Мосленте" психолог, нутрициолог, специалист по расстройствам пищевого поведения Ольга Ромашина. Она призвала питаться осознанно.

Ромашина пояснила, что люди часто не замечают свои постоянные перекусы сладким и не считают жидкие калории, к примеру, кофе на молоке с сиропом. "Человек может быть уверен, что почти ничего не ест, но все равно набирать вес", - заявила эксперт.

Кроме того, при похудении очень важна мотивация. Ромашина порекомендовала четко осознавать свои цели и относиться к своему телу с любовью и уважением. "Зачем нам стройность? Что мы планируем с ней делать? Ответив на эти вопросы, можно снять сопротивление нашей психики", - пояснила нутрициолог.

moslenta.ru