Как правильно спать, чтобы все успевать, похудеть и чувствовать себя отдохнувшей

Мы живем в таком сумасшедшем ритме что, кажется, не осталось ни одного человека, у которого никогда не было проблем со сном. Но если ты не будешь нормально спать - это отразится на всей твоей жизни. Рассказываем простые правила здорового сна.
Сегодня большое количество серьезных проблем со здоровьем человек испытывает в связи с крайним высоким уровнем стресса. Множество задач, которое необходимо выполнять в сжатые сроки, непрекращающийся информационный поток требуют от нас постоянной 100% вовлеченности. Все это приводит к хроническому перенапряжению, от которого, в первую очередь, страдает качество сна.
Ни для кого не секрет, что в основе здоровой и счастливой жизни находятся три важных составляющих: сон, еда и секс. И совершенно неслучайным образом на первом месте стоит именно сон, как фундаментальный и ключевой фактор нашего долголетия.
Врачебная статистика свидетельствует о том, что от 30% до 48% людей испытывают проблемы со сном, при чем у 10-30% бессонница приобретает хроническую форму (согласно медицинской базе данных Pubmed на 2022 год).
В чем же причина такой статистики и может ли человек самостоятельно справиться с этими проблемами?
Основная причина заложена в отсутствии культуры сна, которая должна прививаться с детства. Для того, чтобы сон был максимально здоровым, в помещении должно быть прохладно, должен отсутствовать свет и любые звуки сведены к минимуму. В рамках квартирной жизни этого добиться весьма сложно - за окном всю ночь ездят машины, яркий свет ночного города постоянно попадает в глаза, а с утра тебя будит дрель соседа. Но даже в этом случае есть хорошие рекомендации, которые могут улучшить и углубить твой сон.
- Старайся засыпать до 00:00, чтобы сон был крепким, здоровым, а с утра была бодрость, легкость и хороший аппетит.
- Убирай за два часа до сна все яркие предметы от глаз, начиная от телевизора и заканчивая телефоном. Сделать это в один момент будет сложно, поэтому начни с включения минимальной яркости на своем телефоне. Это делается для того, чтобы не спровоцировать выработку кортизола (гормона стресса), который заберет возможность уйти в глубокий сон, а с утра подарит чувство разбитости, раздражительность и отсутствие каких-либо сил на день
- Ешь за 2-3 часа до сна. Если сделать последний прием пищи перед сном, то инсулин заберет твою возможность крепко уснуть, а с утра ты будешь квелой, уставшей и раздраженной. А если последний прием пищи сделать за 4-6 часов до сна, то голодный желудок будет посылать сигналы в мозг: "Я голоден, накорми меня", что также не даст спокойно уснуть.
- Гуляй за час до сна, дыши полной грудью и хорошо проветривай то помещение, в котором ты спишь. При этом спать с открытыми окнами (особенно зимой) не рекомендуется из-за возможного переохлаждения, которое может вызвать сначала ночные кошмары, а затем и простуду.
- Не отсыпайся по выходным. Корейские ученые доказали, что сон в будни, когда ты работаешь, и сон на выходных, когда ты никуда не спешишь с утра, может отличаться не более, чем на час.Если же твой сон отличается на два часа и более, это может спровоцировать панические атаки, приступы агрессии, хроническую усталость и привести к депрессии.
- Два раза в месяц выезжай на природу, где будет тихо, темно и не нужно будет вставать по будильнику.
- 7Не переставляй будильник с утра и просыпайся полностью после первого звонка. При этом будет намного лучше, если ты научишь себя просыпаться без будильника вообще.
- Спортивные нагрузки и активная жизнь являются лучшей профилактикой любых нарушений сна.
- Регулярная сексуальная жизнь также способствует профилактике большого количества проблем, связанных со сном.
- Медитация и других способы расслабления (особенно дыхательные практики!) оказывают благотворное влияние на твой сон.
Если же все эти рекомендации не оказывают должного эффекта и ты никак не можешь наладить сон, лучше всего обратиться за помощью к медицинскому сомнологу.
Как только ты научишься спать, у тебя тут же начнет снижаться вес, нормализуется либидо и ты сможешь начать решать сложные задачи без ущерба для своего здоровья. Кроме того, снизится тяга к сладкому, мучному и другим вредным веществам. А еще не забывай о том, что здоровый сон - это профилактика онкологических заболеваний.