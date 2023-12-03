Как правильно спать, чтобы все успевать, похудеть и чувствовать себя отдохнувшей

Врачебная статистика свидетельствует о том, что от 30% до 48% людей испытывают проблемы со сном, при чем у 10-30% бессонница приобретает хроническую форму (согласно медицинской базе данных Pubmed на 2022 год).

В чем же причина такой статистики и может ли человек самостоятельно справиться с этими проблемами?

Основная причина заложена в отсутствии культуры сна, которая должна прививаться с детства. Для того, чтобы сон был максимально здоровым, в помещении должно быть прохладно, должен отсутствовать свет и любые звуки сведены к минимуму. В рамках квартирной жизни этого добиться весьма сложно - за окном всю ночь ездят машины, яркий свет ночного города постоянно попадает в глаза, а с утра тебя будит дрель соседа. Но даже в этом случае есть хорошие рекомендации, которые могут улучшить и углубить твой сон.

Старайся засыпать до 00:00, чтобы сон был крепким, здоровым, а с утра была бодрость, легкость и хороший аппетит.

Убирай за два часа до сна все яркие предметы от глаз, начиная от телевизора и заканчивая телефоном. Сделать это в один момент будет сложно, поэтому начни с включения минимальной яркости на своем телефоне. Это делается для того, чтобы не спровоцировать выработку кортизола (гормона стресса), который заберет возможность уйти в глубокий сон, а с утра подарит чувство разбитости, раздражительность и отсутствие каких-либо сил на день

Ешь за 2-3 часа до сна. Если сделать последний прием пищи перед сном, то инсулин заберет твою возможность крепко уснуть, а с утра ты будешь квелой, уставшей и раздраженной. А если последний прием пищи сделать за 4-6 часов до сна, то голодный желудок будет посылать сигналы в мозг: "Я голоден, накорми меня", что также не даст спокойно уснуть.

Гуляй за час до сна, дыши полной грудью и хорошо проветривай то помещение, в котором ты спишь. При этом спать с открытыми окнами (особенно зимой) не рекомендуется из-за возможного переохлаждения, которое может вызвать сначала ночные кошмары, а затем и простуду.

Не отсыпайся по выходным. Корейские ученые доказали, что сон в будни, когда ты работаешь, и сон на выходных, когда ты никуда не спешишь с утра, может отличаться не более, чем на час.Если же твой сон отличается на два часа и более, это может спровоцировать панические атаки, приступы агрессии, хроническую усталость и привести к депрессии.

Два раза в месяц выезжай на природу, где будет тихо, темно и не нужно будет вставать по будильнику.

7Не переставляй будильник с утра и просыпайся полностью после первого звонка. При этом будет намного лучше, если ты научишь себя просыпаться без будильника вообще.

Спортивные нагрузки и активная жизнь являются лучшей профилактикой любых нарушений сна.

Регулярная сексуальная жизнь также способствует профилактике большого количества проблем, связанных со сном.

Медитация и других способы расслабления (особенно дыхательные практики!) оказывают благотворное влияние на твой сон.

Если же все эти рекомендации не оказывают должного эффекта и ты никак не можешь наладить сон, лучше всего обратиться за помощью к медицинскому сомнологу.