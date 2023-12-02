Этот симптом болезни Альцгеймера часто путают с причудами характера: не совершай ту же ошибку!

Рассказываем о необычных симптомах болезни Альцгеймера на ранней стадии, которые обычно списывают на особенности характера пациента и не принимают всерьез.

Старческую деменцию, одной из разновидностей которой является болезнь Альцгеймера, увы, не предотвратить. Однако узнать о наличии патологии можно на ранней стадии и надолго отсрочить неприятные последствия заболевания с помощью терапии.

Проблема в том, что на самых начальных этапах болезнь скрывается под симптомами, которые многие игнорируют. Иногда эти проявления болезни даже списывают на скверный характер. Дело в том, что на самом старте болезни люди прекрасно осознают, что с ними что-то не так, из-за чего становятся нервными и раздражительными.

Такое агрессивное поведение близкие больного часто списывают на его тяжелый нрав, последствия старения или стресса. Последнее, о чем они думают в этот момент, - это отправить родственника к врачу, чтобы выяснить истинные причины перемен в его настроении.