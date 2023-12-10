Названа оптимальная частота смены постельного белья

Замена постельного белья зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений человека, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Как передает Day.Az, оптимальную частоту смены постельного белья она назвала в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам Чернышовой, нужно учитывать, заправляется ли постель в течение дня и принимает ли человек душ перед сном. "В среднем менять белье лучше в промежутке от одной до трех недель. Но дольше, чем три недели, спать на одном комплекте белья точно не стоит", - объяснила терапевт.

При выборе постельного белья она порекомендовала отдавать предпочтение хлопку и льну, а не синтетическим тканям. "Также на нем быстрее появляются катышки и теряется внешний вид. К тому же сон на синтетических тканях может привести к повышенной потливости, из-за чего человек хуже отдыхает", - заключила Чернышова.