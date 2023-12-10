10 декабря 2023

10 декабря 2023 13:11

Как похудеть с помощью ходьбы?

Фитнес-тренер и нутрициолог Алексей Фалевич назвал способ похудеть с помощью ходьбы. Как передает Day.Az, его слова приводит Life.

Фалевич рассказал, что для этого нужно сжигать больше килокалорий, чем потреблять. "Вам хотелось бы скинуть 20 килограммов, и вы едите 2000 килокалорий в день. Если ваш вес не меняется, значит, 2000 килокалорий вы и тратите, а чтобы начать худеть, нужно тратить 2200 килокалорий. Для этого вам нужно проходить дополнительно примерно три километра", - пояснил он.

Также специалист сформулировал четыре главных правила, которые помогут достичь результата. Во-первых, Фалевич призвал контролировать питание и не переедать. Во-вторых, он рекомендовал увеличивать нагрузку постепенно. В-третьих, эксперт посоветовал запастись терпением, так как результат достигается небыстро. Наконец, Фалевич предложил найти компанию, которая будет поддерживать во время занятий.


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