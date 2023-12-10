Фитнес-тренер назвала топ-5 лучших кардиотренировок

Фитнес-тренер Джо Мейер назвала топ-5 лучших способов провести кардиотренировку. Как передает Day.Az, об этом сообщает Marie Claire.

Специалист выделила быструю ходьбу, назвав ее самым доступным способом потренироваться, велоспорт, а также плавание. Кроме того, Мейер призвала обратить внимание на прыжки на скакалке и танцы.

"Танцы - это не только развлечение. Они похожи на скрытую тренировку, потому что вы тренируетесь, даже не осознавая этого. Танцы не только учащают сердцебиение, но и обещают улучшить настроение и психическое здоровье", - отметила Мейер.