22 ноября 2023

22 ноября 2023 09:41

Раскрыт действенный способ почистить белые кроссовки

Профессиональная уборщица Броган (фамилия неизвестна) раскрыла действенный способ почистить белые кроссовки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok, который насчитывает 5,7 миллиона подписчиков, передает Day.Az.

В первую очередь юзерша с никнеймом nottheworstcleaner посоветовала снять с обуви шнурки, опрыскать их любым спреем для выведения пятен и оставить на 15 минут. Затем, по ее словам, необходимо на полчаса поместить кроссовки и шнурки в небольшой тазик, наполненный водой комнатной температуры с содой. "Пищевая сода помогает устранить запахи, пятна и отбелить материал", - пояснила она.

После упомянутых действий, как рассказала инфлюэнсерша, стоит вручную удалить въевшуюся грязь с помощью мягкой щетки и поменять воду в емкости. Кроме того, Броган порекомендовала залить чистую теплую воду, добавив в нее средство для мытья посуды и пятновыводитель. "Средство для посуды уберет остатки соды с ткани", - уточнила она.

В заключение девушка подчеркнула, что с помощью губки можно очистить подошву, а после этого завернуть обувь в кухонные полотенца и высушить на солнце. "Это поможет ускорить процесс высыхания, предотвратит выцветание, прилипание грязи и пыли и сохранит форму кроссовк", - подытожила Броган.


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