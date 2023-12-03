3 декабря 2023

3 декабря 2023 09:18

Назван вид физической активности, облегчающий симптомы депрессии

Ученые из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что занятия бикрам-йогой способны принести облегчение пациентам с депрессией. Результаты исследования опубликованы в Psychiatrist, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 8-недельном исследовании приняли участие 80 человек с депрессией. Испытуемые были разделены на две группы - участники из первой группы должны были посещать полуторачасовые занятия бикрам-йогой не реже двух раз в неделю. Пациенты из второй группы этого не делали.

Бикрам-йога, или "горячая йога", - практика выполнения упражнений в помещении с температурой 41 градус по Цельсию и с влажностью 40%.

По окончании эксперимента у 59,3% участников, занимавшихся йогой, наблюдалось снижение интенсивности симптомов депрессии на 50% - испытуемые смогли достичь ремиссии. Занятия поспособствовали улучшению качества жизни даже в тех случаях, когда пациенты посещали их нерегулярно. Кроме того, такая физическая активность не спровоцировала появления побочных эффектов.

Авторы исследования добавили, что терапия с помощью бикрам-йоги может стать вспомогательным инструментом при лечении депресии. Тем не менее, полностью заменить антидепрессанты такие занятия не могут.


Просмотров: 171

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 11:00

  • 4 629
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 13:50

  • 3 917
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 09:35

  • 7 690
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 12:45

  • 7 765
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 11:30

  • 6 780
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 22:58

  • 3 053
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 00:29

  • 3 780
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 00:33

  • 4 644
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 00:39

  • 3 681
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 08:01

  • 4 924
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме