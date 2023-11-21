21 ноября 2023

21 ноября 2023 09:20

Названа неожиданная польза физических упражнений для мозга

Ученые из Университета Ювяскюля (Финляндия) в составе научного коллектива выяснили, что у физически активных подростков объем серого вещества в мозжечке больше, чем у их пассивных сверстников. Этот компонент центральной нервной системы связан с памятью, вниманием и обучаемостью. Результаты исследования опубликованы в Science Direct, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 40 человек, средний возраст которых составил 17,9 лет. Ученые определили уровень физической подготовки - мышечную силу, скорость и координацию испытуемых с помощью различных тестов, включающих в себя прыжки в длину и бег. Для оценки объемов серого вещества в мозжечке использовалась магнитно-резонансная томография.

Выяснилось, что у подвижных подростков, которые продемонстрировали высокие показатели скорости, силы и выносливости в ходе соответствующих тестов, был больший объем серого вещества в мозжечке (одном из отделов головного мозга). Серое вещество - это скопление нервных клеток, которое находится в коре головного мозга. Серое вещество является главным структурным элементом мозга. Оно отвечает за обработку информации и принятие решений. Увеличение его объема связано с повышением когнитивных функций, таких как память, внимание, мышление и речь.

Ученые предполагают, что регулярные упражнения и высокий уровень физической активности в детстве и подростковом возрасте может оказать положительное влияние на обучаемость. Чтобы выяснить, какие механизмы лежат в основе такой взаимосвязи, нужны дополнительные исследования.


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