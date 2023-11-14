14 ноября 2023

14 ноября 2023 09:20

Физиотерапевт ответила на вопрос об онемении рук после тренировки

Физиотерапевт Элис Чен ответила на вопрос об онемении рук и ног после тренировки. Ее слова приводит Shape, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Покалывание или онемение в руках обычно является признаком того, что приток крови к нервам блокируется, как правило, это происходит из-за переутомления мышц", - объяснила Чен. Кроме того, покалывание может возникать из-за позиционного положения тела во время занятия, например: фиксация согнутых в локтях рук на беговой дорожке.

Специалист рассказала, что для предотвращения онемения необходимо обращать внимание на тренировочный режим и технику выполнения упражнений. Например, вместо того, чтобы сжимать руки в кулак во время бега, Чен советует расслабить хватку и представить, что человек держит что-то легкое между большим и указательным пальцами. Она пояснила, что концентрация на ослаблении хвата также помешает слишком сильно размахивать руками, что является пустой тратой энергии.


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