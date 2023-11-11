11 ноября 2023

11 ноября 2023 13:00

Стало известно, какие тренировки ухудшают работу иммунитета

Тяжелая физическая активность мгновенно ухудшает иммунитет человека, повышая риск заражения респираторными вирусами. Исследование ученых из Тихоокеанской северо-западной государственной лаборатории США опубликовано в журнале Military Medical Research.

В эксперименте приняли участие 11 пожарных, которые во время 45-минутных учений выполняли различные задания в тяжелой огнестойкой одежде. Сразу после этого они сдали образцы крови, мочи и слюны. Ученые проанализировали более 4700 молекул - белков, липидов и продуктов обмена веществ. Изменился уровень сотен молекул, связанных с восстановлением тканей, противодействием обезвоживанию и удовлетворением потребности тканей в энергии, белках и кислороде.

Самые неожиданные результаты ученые получили после анализы слюны. Изменение микробного состава полости рта указывало на то, что организм стал усиленно бороться с бактериями. Напротив, уменьшилось количество молекул, важных для реакции воспаления и борьбы с вирусными инфекциями. Смягчение воспаления позволяет людям чаще дышать, удовлетворяя острую потребность организма в большем количестве кислорода, но также делает организм более уязвимым для респираторных вирусных инфекций. Ученые отметили, что открытие подтверждает наблюдения врачей, работавших с профессиональными спортсменами: они часто заболевают во время периода активных тренировок. Кроме того, предыдущие исследования показали, что в первые дни после тяжелой тренировки риск ОРВИ повышен в два раза даже у людей в хорошей физической форме.

Gazeta.ru


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