Эти «отметины» на коже говорят о раке: симптом, который пропускают почти все!

Иногда даже незначительные изменения на коже могут указывать на серьезную болезнь, особенно когда речь заходит о коварной онкологии. Предельно внимательной к собственному телу нужно быть в случае с раком кожи.

Ту же меланому вычислить довольно легко, ведь она проявляется новообразованиями, похожими на родинки различных оттенков коричневого цвета с неровными границами. Совсем иначе дело обстоит с раком кожи без меланомы.

Какими же симптомами болезнь говорит о себе в этом случае? Часто это с виду безобидное раздражение на коже, напоминающее бугорки восковидного цвета, или участки с красными чешуйками.