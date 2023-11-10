10 ноября 2023

10 ноября 2023 09:08

Эти «отметины» на коже говорят о раке: симптом, который пропускают почти все!

Иногда даже незначительные изменения на коже могут указывать на серьезную болезнь, особенно когда речь заходит о коварной онкологии. Предельно внимательной к собственному телу нужно быть в случае с раком кожи.

Ту же меланому вычислить довольно легко, ведь она проявляется новообразованиями, похожими на родинки различных оттенков коричневого цвета с неровными границами. Совсем иначе дело обстоит с раком кожи без меланомы.

Какими же симптомами болезнь говорит о себе в этом случае? Часто это с виду безобидное раздражение на коже, напоминающее бугорки восковидного цвета, или участки с красными чешуйками.

Согласись, что заметив на теле что-то подобное, к врачу обратятся единицы, уповая на то, что "это ерунда, пройдет само". Однако дерматологи призывают не медлить и записываться на прием к врачу, ведь это тот самый шанс подловить рак на самой ранней стадии, когда он еще хорошо поддается лечению.

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