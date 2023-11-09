9 ноября 2023

9 ноября 2023 10:00

Зубы желтеют не только от кофе: стоматолог перечисляет продукты, которые мешают улыбке оставаться белоснежной

Даже самая здоровая и гладкая зубная эмаль может менять цвет под действием некоторых факторов. Все мы знаем, что белизне улыбки вредят кофе и никотин, однако список ими не исчерпывается!

Будь осторожна, эти продукты делают зубы желтыми!

Белое вино

Все знают, что красное вино может сделать зубы по-настоящему жуткими, но не спеши расслабляться - белое вино тоже может стать проблемой. Кислотность напитка воздействует на эмаль, и она становится более восприимчивой. 

Как уточняет канадский стоматолог Дерек Чанг, комбинация спирта, сахара и кислоты в алкогольных напитках буквально делает зубы мягче, что влияет и на цвет улыбки, и на способность зубов противостоять бактериям. 

Соусы на основе томатов

Возможно, это не приходило тебе в голову, но соусы, приготовленные из помидоров, относятся к распространенным причинам, вызывающих появление желтизны зубов. Томаты обладают одновременно высокой кислотностью и выраженной пигментацией, поэтому твоя любимая маринара или томатная подливка повреждают защитный слой зубов - и облегчают проникновение цвета внутрь эмали. Доктор Чанг приводит простой пример - наверное, каждая из нас сталкивалась с ситуацией, когда трудно отмыть пластиковый контейнер от пасты болоньезе. То же самое может случиться с зубами.

Экзотические приправы

Первое место в списке подозреваемых занимает карри и другие смеси с добавлением куркумы. Куркума такая яркая, что кажется неоновой! И, даже если ТикТок полнится роликами об отбеливании зубов при помощи куркумы, не стоит спешить повторять за блогерами - зубы станут скорее приятного желтого, чем белого цвета. И особенно уязвимыми рискуют стать пломбы и коронки.

Ягоды

В ягодах масса витаминов и антиоксидантов, и, несомненно, они остаются отличным добавлением к любой здоровой диеты. Но Дерек Чанг напоминает, что богатая пигментация черники и малины может сослужить плохую службу белоснежности твоей улыбки. 

Пожалуй, отказываться от ягод полностью не стоит, но важно тщательно прополаскивать рот после их употребления, а еще лучше - чистить зубы. 

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