12 ноября 2023

12 ноября 2023 19:00

Врач рассказала, что вызывает неприятный запах изо рта

Лондонский врач Зои Уильямс рассказала, что неприятный запах изо рта может быть связан с дисбактериозом кишечника. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

Дисбактериоз кишечника - это состояние организма, при котором происходит изменение количественного или качественного состава микрофлоры в толстой и тонкой кишке. Такой дисбаланс может стать причиной появления метаболических и иммунологических нарушений и развития желудочно-кишечных расстройств.

Врач объяснила, что при дисбактериозе эпителиальные клетки кишечника и населяющие его бактерии начинают вырабатывать сероводород - бесцветный газ со сладковатым привкусом, для которого характерен неприятный тяжелый запах испорченных яиц или мяса. Кроме того, дисбактериоз кишечника может сопровождаться дискомфортом и болью в животе.

Причинами возникновения этого состояния могут стать стресс, вредные привычки, гормональные нарушения и различные инфекционные заболевания.

Отмечается, что для нормализации микрофлоры кишечника стоит придерживаться правильного питания. Специалисты рекомендуют увеличить долю растительной пищи в рационе. Также будет полезно употреблять в пищу ферментированные продукты - квашенную капусту, йогурт, кефир. Дело в том, что в них содержатся пребиотики, полезные для человека живые микроорганизмы. При систематическом употреблении в пищу они обеспечивают благоприятное воздействие на организм человека. Кроме того, пребиотики помогают расти полезным бактериям в желудочно-кишечном тракте. Бактерии используют эти микроорганизмы в качестве еды.


Просмотров: 99

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 11:00

  • 4 396
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 13:50

  • 3 722
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 09:35

  • 7 509
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 12:45

  • 7 574
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 11:30

  • 6 597
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 22:58

  • 2 822
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 00:29

  • 3 603
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 00:33

  • 4 448
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 00:39

  • 3 496
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 08:01

  • 4 689
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме