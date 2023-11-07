Как превратить обычную уборку в тренировку: 6 нюансов, которые всё изменят

Пробежки или занятия в тренажерном зале несколько раз в неделю - отличный способ оставаться форме. Но что, если у тебя нет на это времени?

По мнению экспертов, упражнения можно вписать в домашнюю работу - вот как это сделать.

Приседай вместо того, чтобы наклоняться

По мнению персонального тренера Джеймса де Лейси, приседания - одно из самых полезных упражнений, которое задействует множество мышц. Он советует приседать во время уборки всякий раз вместо того, чтобы наклоняться - например, чтобы вытереть дверцы нижних шкафчиков или что-то поднять с пола.

Ускорь работу пылесосом

Еще один способ сжечь калории во время уборки дома - это пылесосить полы энергичнее, чем обычно. "Толкайте пылесос с большей силой и темпом, - советует Джеймс. - Так вы увеличите частоту сердечных сокращений, превратив обычное бытовое занятие в кардиотренировку".

Инструктор по фитнесу Мэтт Калкотт-Стивенс предлагает воспользоваться еще одним лайфхаком: "Вместо того, чтобы бездумно бродить по квартире, делайте выпады - так вы проработаете ноги и ягодицы, одновременно улучшая свои навыки балансировать", - говорит он.

Танцуй, когда вытираешь пыль

"Танцы - это одна из самых интересных форм кардиотренировок. Включите вашу любимую музыку и танцуйте, когда вытираете пыль - это поднимет вам настроение и поможет сжечь больше калорий", - советует персональный тренер и создатель сайта о фитнесе и питании Дэниел Кастильо.

Больше ходи

Когда ты наводишь порядок в доме, то часто переходишь из комнаты в комнату. Но количество шагов можно увеличить еще - например, переносить вещи по одной, а не собирать их в охапку. "Это отличный способ поднять пульс и держать ноги в тонусе", - считает де Лейси.

Притворись балериной, когда моешь посуду

Мытье посуды - это еще одна возможность сжечь калории и нарастить мышечную массу. "Всякий раз, когда я мою посуду, то постоянно поднимаюсь на цыпочки, а потом снова опускаю пятки на пол - это отлично тренировка для икроножных мышц", - говорит Мэтт.

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