12 ноября 2023

12 ноября 2023 15:55

Голодание может привести к печальным последствиям


Праноедение или солнцеедение (способность человека длительное время обходиться без пищи и воды), которые проповедуют некоторые блогеры, выглядят простыми решениями, но могут привести к печальным последствиям. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил РИА Новости врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.

Как отметил Водовозов, в некоторых видах вегетарианства нет ничего плохого, в том числе для детей, и в наиболее легких версиях оно практически полностью соответствует современным научным представлениям о здоровой диете.

При этом он предупредил, что любые голодания - это плохо для организма, так как оно приводит к проблемам с ЖКТ, расстройству пищевого поведения и даже ожирению.

По словам терапевта, врач не знает, вылечит ли тебя та или иная таблетка, он может сообщить о шансах, рисках и побочных эффектах, в то время как "проповедники голодания" обещают четкий выход: "сделаешь так - и все будет хорошо". "Так люди получают иллюзию власти над своим телом и жизнью. А это в итоге может привести к печальным последствиям", - заключил он.


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