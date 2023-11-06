Сухие шампуни могут быть опасными

Топ-стилист Иван Субота в беседе с "Мослентой Онлайн" предупредил об опасности сухих шампуней, передает Day.Az.

Как объяснил стилист, сухой шампунь не стоит применять более трех дней подряд. Субота объяснил, что оставшиеся частицы средства на голове могут закупоривать поры, что вызовет зуд и раздражение кожи головы. Также специалист посоветовал быть внимательнее с составом сухого шампуня.

"В целом сегодня все сухие шампуни с безопасным составом, они включают сорбенты (тальк, кукурузную или рисовую муку), а также парфюмерные ароматизаторы. Но содержание спирта в составе заставляет задуматься о частоте использования, дабы вдруг не нарушить естественный водный баланс эпидермиса: использовать их на постоянной основе я не рекомендую", - отметил стилист.

Субота предупредил, что сухие шампуни могут быть опасны для людей с непереносимостью глютена - зачастую в составе можно встретить овсяную или пшеничную муку. Также стилист призвал отказаться от сухих шампуней людям с кожными заболеваниями, сухостью и зудом кожи головы.