Эта привычка выходного дня может быть причиной набора веса — избавься от нее как можно скорее!

Суббота и воскресенье прекрасны: можно не вставать рано утром и заниматься, чем хочется - пусть не весь день, но его значительную часть. Однако, как выяснилось, одна "выходная" привычка, которая есть почти у нас всех, может быть связана с ожирением.

Переедание из-за смены часовых поясов

В 2019 году ученые из Барселонского университета изучили 1106 человек в возрасте от 18 до 25 лет: специалисты хотели узнать, как джетлаг - нарушение циркадного ритма, с которым мы часто сталкиваемся в выходные дни, - связан с индексом массы тела.

Исследователи посмотрели, в какое время "подопытные" обычно ложились спать, а также завтракали, обедали и ужинали, и как их привычный график меняется на выходные. Выяснилось, что те, у кого сбой биоритма питания составляет больше, чем 3,5 часа, имеют значительно более высокий ИМТ.

Говоря простыми словами, если ты в субботу и воскресенье встаешь в половину одиннадцатого вместо привычных семи утра, то будешь иметь менее здоровый вес, чем подруга, которая не меняет свой график на выходные. Но почему же так происходит?

Бессердечный организм

Как объясняет один из авторов исследования, доктор философии Тринитат Камбрас, наш организм очень консервативен: он предпочитает выдавать одни и те же физиологические и метаболические реакции в одно и то же время суток. В итоге фиксированный график еды позволяет нам сохранять вес, а изменение привычного расписания приводит к набору лишних килограммов.

Как этому противостоять? Уверены, что ты уже знаешь ответ: ученые говорят, что им еще предстоит установить причину обнаруженной связи и выяснить, какие физиологические механизмы приводят к увеличению ИМТ, а пока рекомендуют всем в выходные придерживаться того же графика, что и в будние дни.