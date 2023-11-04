Этот странный симптом кричит о сильнейшем стрессе: его легко спутать с чем-то другим!

Мы далеко не всегда можем правильно интерпретировать сигналы от своего организма и понять, какой именно помощи он от нас ждет. Даже банальный стресс, связанный с завалом на работе или другими событиями в жизни, может проявлять себя по-разному в зависимости от случая.

Например, одним из нетипичных симптомов нервного напряжения является кашель, который в свою очередь связан со сбоем в работе ЖКТ. Запуталась? Давай разбираться!

Дело в том, что на фоне стресса часто возникает спазм гладкой мускулатуры. По этой причине в особо напряженные моменты у тебя может не только болеть живот, но и першить в горле. Все это последствия непроизвольного сокращения мышц гортани, сухости глотки из-за сниженного слюноотделения и нарушения носового дыхания.