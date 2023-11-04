4 ноября 2023

4 ноября 2023 17:27

Этот странный симптом кричит о сильнейшем стрессе: его легко спутать с чем-то другим!

Мы далеко не всегда можем правильно интерпретировать сигналы от своего организма и понять, какой именно помощи он от нас ждет. Даже банальный стресс, связанный с завалом на работе или другими событиями в жизни, может проявлять себя по-разному в зависимости от случая.

Например, одним из нетипичных симптомов нервного напряжения является кашель, который в свою очередь связан со сбоем в работе ЖКТ. Запуталась? Давай разбираться!

Дело в том, что на фоне стресса часто возникает спазм гладкой мускулатуры. По этой причине в особо напряженные моменты у тебя может не только болеть живот, но и першить в горле. Все это последствия непроизвольного сокращения мышц гортани, сухости глотки из-за сниженного слюноотделения и нарушения носового дыхания.

На деле ты можешь чувствовать, как в горле образовывается ком, который заставляет тебя часто кашлять. В такие моменты люди обычно списывают все на банальную простуду и пытаются избавиться от проблемы совсем не теми способами. Не спеши и проанализируй свое состояние, а лучше постарайся исключить из своей жизни пустые переживания и по возможности обратись к врачу.

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