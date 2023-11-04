4 ноября 2023

4 ноября 2023 11:00

11 продуктов, которые нужно есть при стрессе — они точно найдутся у тебя дома

Все мы иногда испытываем стресс, и все мы знаем, что это вредно для нашего здоровья. Конечно, в первую очередь надо искать корень стресса и попытаться разрешить ситуацию, ведь, как известно, бороться надо с причиной, а не с последствиями. Но иногда это нельзя сделать по щелчку пальцев.  

А вот поддержать свой организм можно здесь и сейчас. Достаточно включить в свой рацион несколько продуктов, которые содержат важные элементы. 

Например, жирные омега-3 кислоты помогают уменьшать беспокойство и некоторые симптомы депрессии, а найти их можно в лососе и орехах.  

Индейка в свою очередь очень богата триптофаном - белком, который помогает нам чувствовать себя лучше. А матча помогает активизировать работу мозга, улучшает внимание, концентрацию и настроение. Правда, злоупотреблять этим японским чаем тоже не стоит - из-за кофеина может развиться нервозность и бессонница.  

Итак, вот полный список антистресс-продуктов:  

  • матча 
  • темный шоколад 
  • хумус 
  • арахисовая паста  
  • филе индейки  
  • виноград  
  • апельсины  
  • бобы эдамаме  
  • лосось  
  • орехи 
  • попкорн 

Источник


Просмотров: 112

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 11:00

  • 4 269
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 13:50

  • 3 613
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 09:35

  • 7 399
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 12:45

  • 7 466
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 11:30

  • 6 489
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 22:58

  • 2 700
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 00:29

  • 3 502
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 00:33

  • 4 328
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 00:39

  • 3 385
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 08:01

  • 4 565
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме