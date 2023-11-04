11 продуктов, которые нужно есть при стрессе — они точно найдутся у тебя дома

Все мы иногда испытываем стресс, и все мы знаем, что это вредно для нашего здоровья. Конечно, в первую очередь надо искать корень стресса и попытаться разрешить ситуацию, ведь, как известно, бороться надо с причиной, а не с последствиями. Но иногда это нельзя сделать по щелчку пальцев.

А вот поддержать свой организм можно здесь и сейчас. Достаточно включить в свой рацион несколько продуктов, которые содержат важные элементы.

Например, жирные омега-3 кислоты помогают уменьшать беспокойство и некоторые симптомы депрессии, а найти их можно в лососе и орехах.

Индейка в свою очередь очень богата триптофаном - белком, который помогает нам чувствовать себя лучше. А матча помогает активизировать работу мозга, улучшает внимание, концентрацию и настроение. Правда, злоупотреблять этим японским чаем тоже не стоит - из-за кофеина может развиться нервозность и бессонница.

Итак, вот полный список антистресс-продуктов:

матча

темный шоколад

хумус

арахисовая паста

филе индейки

виноград

апельсины

бобы эдамаме

лосось

орехи